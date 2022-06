Conde espanhol suicida-se depois de matar a mulher e uma amiga

Um homem, com 53 anos, terá cometido suicídio depois de ter atingido a tiro a sua mulher, com 44 anos e uma amiga, com 70 anos, em Madrid, na Calle Serrano, onde vivia. Segundo o jornal El Mundo, o autor do crime é Fernando González de Castejón, Conde de Atarés e Marquês de Perijaa.



A companheira de Fernando já tinha antes apresentado uma denúncia por maus-tratos e os dois estiveram separados, mas acabaram por chegar a uma reconciliação. No domingo passado, a mulher do conde estava de regresso a casa, depois de ter estado em Paris com a filha de 12 anos. A mulher estaria acompanhada duma amiga, por ter receio de voltar a discutir com o marido.



O crime aconteceu durante a madrugada, mas nenhum dos vizinhos terá informado as autoridades, já que, segundo relataram, os barulhos de disparos eram normais naquele local e durante a noite. Assim, a polícia só foi chamada ao local por volta das 10 horas da manhã, depois do porteiro do prédio ter avistado um cadáver dentro de um dos quartos da propriedade onde vivia o conde, explica o jornal espanhol.



As autoridades invadiram o local e deram conta de três corpos que apresentavam ferimentos de bala. Após algumas horas, um grupo de especialistas em homicídios informou que o homem terá mortado as duas mulheres e depois decidiu disparar sob si próprio. Aos pés de Fernando González de Castejón estava o revólver usado durante o crime.