7 planos para o fim de semana: vinhos a €1 em Lisboa, festas em Guimarães

1. A partir desta fim de semana, os pores do sol em Cascais serão diferente. O ciclo Cascais Atlantic Sunsets, uma tentativa de juntar "música eletrónica (internacional e nacional)" a "património em espaços únicos de Cascais" - palavras da organização - tem a sua primeira sessão este sábado, 2 de agosto, dia em que propõe na Marina de Cascaissetsde DJ de artistas como o cantor e compositor australiano RY X (autor de êxitos pop comoOnly,BerlineHowling), o DJ franco-alemão Marten Lou e a dupla Ari Girão-John Woods. A estes juntam-se, num "DJ set híbrido", a dupla portuguesa MXGPU, composta por Moullinex e GPU Panic.
O preço dos bilhetes, que tem aumentado à medida que os primeiros lotes (mais baratos) esgotam, custa €40 no momento em que este texto é escrito. Também €40 custa já o acesso à segunda sessão do Cascais Atlantic Sunsets, agendada para 16 de agosto no Forte de Santo António da Barra e que contará com DJ sets dos britânicos Jungle e de Carlita, Parallele e John Gemini e Nassá, além do "repetente" Ari Girão.
RY XKeegan Burkhardt
2. Em Guimarães, as ruas estão em festa: prolongam-se, este fim de semana, as centenárias (celebram-se desde 1906, em honra de São Gualter) Festas da Cidade e Gualterianas, que começaram já em julho mas que têm, nos próximos dias, o seu epicentro de programação.
Esta sexta-feira, 1 de agosto, há música noturna no Largo do Toural com António Zambujo - que vai cantar com o Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento às 22h - e um DJ set às 24h, entre várias outras propostas (pode consultá-las todas aqui). Sábado, dia 2, o mesmo local recebe, a partir das 22h, um concerto de Carolina Deslandes, que terá Agir e Rita Rocha como convidados. E domingo, dia 3, o Largo do Toural será o cenário, também a partir das 22h, de uma atuação de vários cantores de renome - Ana Bacalhau, IRMA, Paulo de Carvalho e Ricardo Ribeiro - acompanhados pela Orquestra de Pevidém. A estes espetáculos juntam-se propostas como o regresso da "Batalha de Flores", um momento marcante e uma tradição histórica que vai colorir as ruas da cidade no sábado, a partir das 18h.
3. Não muito longe, na Baixa portuense - mais concretamente, na Rua das Flores -, o restaurante do boutique hotel Casa da Companhia tem novas propostas gastronómicas. A nova carta é "um convite a sentar à mesa e saborear um pedaço de todo o País num só restaurante", defende o chef que a pensou, Pedro Garrido, e inclui entradas como uma sopa de tomate servida com ovo escalfado e adornada com folhas de hortelã (€6), mini hambúrguer de alheira recheada com molho de maçã e acompanhada por legumes salteados (€12) e uma Meia Desfeita de bacalhau com um puré aveludado e pipocas crocantes de grão (€16).
Nos pratos de partilha, destacam-se propostas como o choco frito (€15) e o picadinho da Madeira (€19). Nos pratos principais, o Bacalhau à Narcisa (€16), o peixe-espada frito (€25), a Carne de Porco à Alentejana (€26), o Bife à Marrare (€24) e o Risotto de Espargos e Tomate Seco (€21) são algumas das propostas, que podem ser rematadas com sobremesas como o carpaccio de ananás (€8) e a brisa de liz (€8).
4. Em Lisboa, está já a decorrer, no Campo das Cebolas, o Lisboa Wine Summer Moments 2025, evento que se polonga até este domingo, 3 de agosto, e que nos próximos dias promete continuar a ser "ponto de encontro entre o vinho, a música, a cultura e os sabores locais". Organizada pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da OesteCIM e da EMEL, esta segunda edição do evento nascido em 2024 conta com a presença de vinhos de 30 produtores.
A entrada é livre e as provas de vinhos são gratuitas, mediante compra de copo oficial de prova (€1). Além de música ao vivo (Tributo 100 anos de Samba esta 6.ª feira, Dee Dee & The Drum Killers sábado e Bia Souza Trio no domingo; os três concertos, entre as 20h45 e as 22h), há workshops e provas comentadas, havendo ainda bancas de produtos regionais: queijos, charcutaria, doces tradicionais e artesanato local. As portas abrem às 12h e fecham às 23h.
5. Ainda em Lisboa, há jazz para ouvir gratuitamente: o hotel Tivoli Avenida Liberdade recebe, este mês, mais uma edição das Tivoli Sessions, duas sessões de música ao vivo e de entrada livre (limitada à lotação do espaço) no lobby do já mencionado hotel, a começar sempre às 19h.
A primeira acontece já este sábado, 2 de agosto, com um concerto do pianista norte-americano Kevin Hays (já vencedor de um Grammy) com o saxofonista português Ricardo Toscano. Esta nova dupla deverá lançar ainda este ano um álbum gravado em conjunto. Segue-se, no final de agosto (quinta-feira, dia 28), uma atuação do trio liderado pelo pianista francês Samuel Lercher, que inclui o contrabaixista português André Rosinha e o baterista (também luso) Bruno Pedroso.
Dani Case
6. Em Coimbra, está neste momento a decorrer o Rocketmen, festival de entrada livre que acontece no Jardim da Sereia e na Praça da República. A programação prossegue este fim de semana, com concertos de Mão Morta (21h30) e Taxi (0h30), entre outros, na noite de esta sexta-feira e de bandas como Bad Nerves (23h) e MAQUINA (0h30) este sábado. Em ambos os dias, as atuações começam às 18h.
7. Também no Porto há música para ouvir, com o piano em grande destaque. A décima edição do festival Porto Pianofest propõe, este fim de semana, concertos em espaços e salas da cidade como a Casa da Música - que recebe, esta sexta-feira, o trio liderado pelo francês Baptiste Trotignon, que vai reinventar temas popularizados por bandas como Queen, Radiohead e Nirvana -, a Câmara Municipal do Porto (onde atua, este sábado, dia 2, o português Artur Pizarro) e a Reitoria da Universidade do Porto, onde atua este domingo o espanhol José Ramon Mendez. As atuações prosseguem, depois, até dia 12.
O programa completo desta edição pode consultado aqui e o passe geral para o festival custa €100. O concerto de Artur Pizarro na Câmara Municipal do Porto de este sábado tem entrada livre (sujeita à lotação do espaço). Já os bilhetes individuais para as atuações do trio de Baptiste Trotignon e de José Ramon Mendez custam, respetivamente, entre €12,50 e €25 e €12 (preço único).