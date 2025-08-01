7 planos para o fim de semana: vinhos a €1 em Lisboa, festas em Guimarães

Em Lisboa, há vinhos de 30 produtores à prova por apenas €1. Na Marina de Cascais, um pôr do sol com vários DJ. No Porto, uma nova proposta gastronómica. E em Guimarães, Zambujo e Carolina Deslandes.

1. A partir desta fim de semana, os pores do sol em Cascais serão diferente. O ciclo Cascais Atlantic Sunsets, uma tentativa de juntar "música eletrónica (internacional e nacional)" a "património em espaços únicos de Cascais" - palavras da organização - tem a sua primeira sessão este sábado, 2 de agosto, dia em que propõe na Marina de Cascaissetsde DJ de artistas como o cantor e compositor australiano RY X (autor de êxitos pop comoOnly,BerlineHowling), o DJ franco-alemão Marten Lou e a dupla Ari Girão-John Woods. A estes juntam-se, num "DJ set híbrido", a dupla portuguesa MXGPU, composta por Moullinex e GPU Panic.

O preço dos bilhetes, que tem aumentado à medida que os primeiros lotes (mais baratos) esgotam, custa €40 no momento em que este texto é escrito. Também €40 custa já o acesso à segunda sessão do Cascais Atlantic Sunsets, agendada para 16 de agosto no Forte de Santo António da Barra e que contará com DJ sets dos britânicos Jungle e de Carlita, Parallele e John Gemini e Nassá, além do "repetente" Ari Girão.



RY X Keegan Burkhardt

2. Em Guimarães, as ruas estão em festa: prolongam-se, este fim de semana, as centenárias (celebram-se desde 1906, em honra de São Gualter) Festas da Cidade e Gualterianas, que começaram já em julho mas que têm, nos próximos dias, o seu epicentro de programação.

Esta sexta-feira, 1 de agosto, há música noturna no Largo do Toural com António Zambujo - que vai cantar com o Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento às 22h - e um DJ set às 24h, entre várias outras propostas (pode consultá-las todas aqui). Sábado, dia 2, o mesmo local recebe, a partir das 22h, um concerto de Carolina Deslandes, que terá Agir e Rita Rocha como convidados. E domingo, dia 3, o Largo do Toural será o cenário, também a partir das 22h, de uma atuação de vários cantores de renome - Ana Bacalhau, IRMA, Paulo de Carvalho e Ricardo Ribeiro - acompanhados pela Orquestra de Pevidém. A estes espetáculos juntam-se propostas como o regresso da "Batalha de Flores", um momento marcante e uma tradição histórica que vai colorir as ruas da cidade no sábado, a partir das 18h.

3. Não muito longe, na Baixa portuense - mais concretamente, na Rua das Flores -, o restaurante do boutique hotel Casa da Companhia tem novas propostas gastronómicas. A nova carta é "um convite a sentar à mesa e saborear um pedaço de todo o País num só restaurante", defende o chef que a pensou, Pedro Garrido, e inclui entradas como uma sopa de tomate servida com ovo escalfado e adornada com folhas de hortelã (€6), mini hambúrguer de alheira recheada com molho de maçã e acompanhada por legumes salteados (€12) e uma Meia Desfeita de bacalhau com um puré aveludado e pipocas crocantes de grão (€16).

Nos pratos de partilha, destacam-se propostas como o choco frito (€15) e o picadinho da Madeira (€19). Nos pratos principais, o Bacalhau à Narcisa (€16), o peixe-espada frito (€25), a Carne de Porco à Alentejana (€26), o Bife à Marrare (€24) e o Risotto de Espargos e Tomate Seco (€21) são algumas das propostas, que podem ser rematadas com sobremesas como o carpaccio de ananás (€8) e a brisa de liz (€8).