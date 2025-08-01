Sábado – Pense por si

Nunca Mais é Sábado

7 planos para o fim de semana: vinhos a €1 em Lisboa, festas em Guimarães

Em Lisboa, há vinhos de 30 produtores à prova por apenas €1. Na Marina de Cascais, um pôr do sol com vários DJ. No Porto, uma nova proposta gastronómica. E em Guimarães, Zambujo e Carolina Deslandes.

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas GPS
7 planos para o fim de semana: vinhos a €1 em Lisboa, festas em Guimarães
Gonçalo Correia 01 de agosto de 2025 às 07:00
António Zambujo
António Zambujo Pedro Catarino / Sábado

1. A partir desta fim de semana, os pores do sol em Cascais serão diferente. O ciclo Cascais Atlantic Sunsets, uma tentativa de juntar "música eletrónica (internacional e nacional)" a "património em espaços únicos de Cascais" - palavras da organização - tem a sua primeira sessão este sábado, 2 de agosto, dia em que propõe na Marina de Cascaissetsde DJ de artistas como o cantor e compositor australiano RY X (autor de êxitos pop comoOnly,BerlineHowling), o DJ franco-alemão Marten Lou e a dupla Ari Girão-John Woods. A estes juntam-se, num "DJ set híbrido", a dupla portuguesa MXGPU, composta por Moullinex e GPU Panic.

O preço dos bilhetes, que tem aumentado à medida que os primeiros lotes (mais baratos) esgotam, custa €40 no momento em que este texto é escrito. Também €40 custa já o acesso à segunda sessão do Cascais Atlantic Sunsets, agendada para 16 de agosto no Forte de Santo António da Barra e que contará com DJ sets dos britânicos Jungle e de Carlita, Parallele e John Gemini e Nassá, além do "repetente" Ari Girão.

RY X
RY X Keegan Burkhardt

2. Em Guimarães, as ruas estão em festa: prolongam-se, este fim de semana, as centenárias (celebram-se desde 1906, em honra de São Gualter) Festas da Cidade e Gualterianas, que começaram já em julho mas que têm, nos próximos dias, o seu epicentro de programação.

Esta sexta-feira, 1 de agosto, há música noturna no Largo do Toural com António Zambujo - que vai cantar com o Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento às 22h - e um DJ set às 24h, entre várias outras propostas (pode consultá-las todas aqui). Sábado, dia 2, o mesmo local recebe, a partir das 22h, um concerto de Carolina Deslandes, que terá Agir e Rita Rocha como convidados. E domingo, dia 3, o Largo do Toural será o cenário, também a partir das 22h, de uma atuação de vários cantores de renome - Ana Bacalhau, IRMA, Paulo de Carvalho e Ricardo Ribeiro - acompanhados pela Orquestra de Pevidém. A estes espetáculos juntam-se propostas como o regresso da "Batalha de Flores", um momento marcante e uma tradição histórica que vai colorir as ruas da cidade no sábado, a partir das 18h.

António Zambujo: “Se não fosse do Alentejo, não cantaria como canto”
Leia Também

António Zambujo: “Se não fosse do Alentejo, não cantaria como canto”

3. Não muito longe, na Baixa portuense - mais concretamente, na Rua das Flores -, o restaurante do boutique hotel Casa da Companhia tem novas propostas gastronómicas. A nova carta é "um convite a sentar à mesa e saborear um pedaço de todo o País num só restaurante", defende o chef que a pensou, Pedro Garrido, e inclui entradas como uma sopa de tomate servida com ovo escalfado e adornada com folhas de hortelã (€6), mini hambúrguer de alheira recheada com molho de maçã e acompanhada por legumes salteados (€12) e uma Meia Desfeita de bacalhau com um puré aveludado e pipocas crocantes de grão (€16).

Nos pratos de partilha, destacam-se propostas como o choco frito (€15) e o picadinho da Madeira (€19). Nos pratos principais, o Bacalhau à Narcisa (€16), o peixe-espada frito (€25), a Carne de Porco à Alentejana (€26), o Bife à Marrare (€24) e o Risotto de Espargos e Tomate Seco (€21) são algumas das propostas, que podem ser rematadas com sobremesas como o carpaccio de ananás (€8) e a brisa de liz (€8).

4. Em Lisboa, está já a decorrer, no Campo das Cebolas, o Lisboa Wine Summer Moments 2025, evento que se polonga até este domingo, 3 de agosto, e que nos próximos dias promete continuar a ser "ponto de encontro entre o vinho, a música, a cultura e os sabores locais". Organizada pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da OesteCIM e da EMEL, esta segunda edição do evento nascido em 2024 conta com a presença de vinhos de 30 produtores.

A entrada é livre e as provas de vinhos são gratuitas, mediante compra de copo oficial de prova (€1). Além de música ao vivo (Tributo 100 anos de Samba esta 6.ª feira, Dee Dee & The Drum Killers sábado e Bia Souza Trio no domingo; os três concertos, entre as 20h45 e as 22h), há workshops e provas comentadas, havendo ainda bancas de produtos regionais: queijos, charcutaria, doces tradicionais e artesanato local. As portas abrem às 12h e fecham às 23h.

Seis vinhos que nos marcaram em 2024, dos 10 aos 900 euros
Leia Também

Seis vinhos que nos marcaram em 2024, dos 10 aos 900 euros

5. Ainda em Lisboa, há jazz para ouvir gratuitamente: o hotel Tivoli Avenida Liberdade recebe, este mês, mais uma edição das Tivoli Sessions, duas sessões de música ao vivo e de entrada livre (limitada à lotação do espaço) no lobby do já mencionado hotel, a começar sempre às 19h.

A primeira acontece já este sábado, 2 de agosto, com um concerto do pianista norte-americano Kevin Hays (já vencedor de um Grammy) com o saxofonista português Ricardo Toscano. Esta nova dupla deverá lançar ainda este ano um álbum gravado em conjunto. Segue-se, no final de agosto (quinta-feira, dia 28), uma atuação do trio liderado pelo pianista francês Samuel Lercher, que inclui o contrabaixista português André Rosinha e o baterista (também luso) Bruno Pedroso.

Dani Case

6. Em Coimbra, está neste momento a decorrer o Rocketmen, festival de entrada livre que acontece no Jardim da Sereia e na Praça da República. A programação prossegue este fim de semana, com concertos de Mão Morta (21h30) e Taxi (0h30), entre outros, na noite de esta sexta-feira e de bandas como Bad Nerves (23h) e MAQUINA (0h30) este sábado. Em ambos os dias, as atuações começam às 18h.

7. Também no Porto há música para ouvir, com o piano em grande destaque. A décima edição do festival Porto Pianofest propõe, este fim de semana, concertos em espaços e salas da cidade como a Casa da Música - que recebe, esta sexta-feira, o trio liderado pelo francês Baptiste Trotignon, que vai reinventar temas popularizados por bandas como Queen, Radiohead e Nirvana -, a Câmara Municipal do Porto (onde atua, este sábado, dia 2, o português Artur Pizarro) e a Reitoria da Universidade do Porto, onde atua este domingo o espanhol José Ramon Mendez. As atuações prosseguem, depois, até dia 12.

De romances a thrillers: 17 livros para ler na praia este verão
Leia Também

De romances a thrillers: 17 livros para ler na praia este verão

O programa completo desta edição pode consultado aqui e o passe geral para o festival custa €100. O concerto de Artur Pizarro na Câmara Municipal do Porto de este sábado tem entrada livre (sujeita à lotação do espaço). Já os bilhetes individuais para as atuações do trio de Baptiste Trotignon e de José Ramon Mendez custam, respetivamente, entre €12,50 e €25 e €12 (preço único).

Artigos Relacionados
Tópicos Nunca mais é sábado Lisboa Guimarães Porto Coimbra Cascais Cascais Atlantic Sunsets RY X Gualterianas Festas da Cidade e Gualterianas Carolina Deslandes António Zambujo Concerto Festival Música jazz Música Largo do Toural Artur Pizarro Ana Bacalhau Taxi Mão Morta Casa da Companhia Lisboa Wine Summer Moments Tivoli Tivoli Sessions Rocketmen Porto Pianofest
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

7 planos para o fim de semana: vinhos a €1 em Lisboa, festas em Guimarães