"Até Sempre": uma estreia promissora no cinema

A primeira longa-metragem da realizadora norueguesa Lilja Ingolfsdottir é um bisturi que escarafuncha as dinâmicas das relações amorosas. Transparece defeitos mas deixa curiosidade para o futuro.

Nuno Miguel Guedes 29 de julho de 2025 às 22:59
D. R.

Como todos os rótulos, "drama familiar" aplicado a um género cinematográfico é limitador porque tenta definir. Na história do cinema, e assim de forma brusca, percebemos que através do mesmo tema podemos ter muitas variações. O que parece – e é – um truísmo deve, ainda assim, ser comprovado pela diversidade de abordagens: a cerebral, de Bergman; a de conflito aberto e desejado de Cassavetes; ou a mistura de todos estes, temperados com doses cirúrgicas de humor – o caso de Woody Allen.

