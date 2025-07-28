De Lisboa a Guimarães, 3 festivais para ir esta semana

De Lisboa a Guimarães, passando por Lamego, os próximos dias trazem festivais alternativos e a baixo custo - num dos casos abaixo referidos, até com entrada livre. Eis três propostas para quem procura planos musicais para este fim de semana.
Jazz em Agosto
Gulbenkian, Lisboa
Um dos mais importantes festivais de jazz do País, dedicado à música livre e desafiante, regressa esta 6.ª, 1 de agosto, e prolonga-se até dia 10. Alguns destaques: o Heart Trio de William Parker, Hamid Drake e Cooper-Moore (1/8), Rafael Toral (2/8), Kris Davis Trio (2/8) e o trio liderado pelo saxofonista Darius Jones (3/8).
Zigurfest
Lamego (vários espaços)
À 15.ª edição, o festival, de entrada livre e organizado por uma associação cultural de Lamego, propõe, de 31 de julho até 2 de agosto, concertos de bandas e músicos como Jerry the Cat - que vai atuar com a Banda Marcial de Cambres, local -, Evaya e Fidju Kitxora, em espaços da cidade como o Centro Cívico, o Teatro Ribeiro Conceição, a Alameda, a Casa do Artista, a Rua da Olaria e o Bairro da Ponte.
L'Agosto
Jardins do Museu Alberto Sampaio, Guimarães
Durante dois dias - sexta-feira e sábado, 1 e 2 de agosto - os jardins do Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, recebem concertos ao ar livre de artistas como Carlos Bica, André Henriques, Filipe Sambado, Evols, Tó Trips & Fake Latinos e Riot, entre outros. Os bilhetes custam entre €15 (diário) e €25 (passe geral).