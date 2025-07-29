Festa que celebra o tomate coração de boi do Douro assinala 10 anos

"Em 10 anos, colocamos o tomate coração de boi e os produtos tradicionais na ordem do dia", afirma Celeste Pereira, da empresa organizadora Greengrape.

A Festa do Tomate Coração de Boi do Douro celebra 10 anos a promover este produto tradicional através de um concurso, um mercado e nos 24 restaurantes que, em agosto, incluem nas ementas pratos inspirados neste fruto.

"Em 10 anos, colocamos o tomate coração de boi e os produtos tradicionais na ordem do dia", afirma hoje, citada em comunicado, Celeste Pereira, da empresa organizadora Greengrape.

A responsável realça que o "envolvimento entusiasmado dos principais produtores de vinhos do Douro, o impacto e o crescimento orgânico deste projeto provam que é possível diversificar e aumentar a atratividade desta região vinhateira a partir de outros produtos de excelência, para além das uvas".

A festa decorre em agosto, mês de maior produção, e inclui um concurso que elege o melhor tomate, um mercado e provas e os restaurantes preparam menus em volta deste produto que é cada vez mais cultivado na Região Demarcada do Douro e atrai também visitantes ao território.

Trata-se de um evento anual de valorização dos produtos autóctones e tradicionais da região vinhateira que é Património da Humanidade e ainda de Trás-os-Montes, tendo começado por ser uma iniciativa de Celeste Pereira, proprietária da empresa de eventos e comunicação Greengrape, Edgardo Pacheco, jornalista, e do produtor de vinhos Abílio Tavares da Silva.

O concurso que elege o melhor tomate de boi do Douro da temporada 2025 acontece a 29 de agosto, na Quinta da Pacheca, em Lamego, e conta com um júri que junta chefes de cozinha, enólogos, jornalistas e outros atores na área da gastronomia.

"Estrela de verão, o tomate coração de boi merece um concurso que lhe dê fama, até porque tem, no Douro, argumentos para tal vaidade. Muita luz e grandes amplitudes térmicas típicas da região reforçam as qualidades de textura, sabor e suculência deste fruto carnudo e com poucas sementes", refere a organização no comunicado.

O concurso é informal, itinerante e conta com a participação de produtores de vinhos do Douro.

Antes da escolha do melhor tomate coração de boi haverá uma conversa com Edouard Cointreau, presidente do Gourmand World Cookbook Awards, e Miguel Poiares Maduro, professor universitário e especialista em desenvolvimento regional.

Recentemente, o livro "Tomate Coração de Boi do Douro -- A outra riqueza do vale mágico", lançado o ano passado, venceu o prémio Gourmand World Cookbook, na categoria de livro sobre frutos.

Esta publicação é uma iniciativa das associações de desenvolvimento do Douro (Beira Douro, Douro Histórico e Douro Superior).

No dia a seguir, decorre o Tomate à Capella, um mercadinho e festa que se realiza na praça da capela barroca de Arroios (Vila Real) e que inclui uma prova de tomate, azeite e flor de sal na capela, música, animação e petiscos, provas de degustação e venda de vinhos do Douro, produtos locais e regionais e de tomate.

À iniciativa "Tomate à mesa (a)gosto todo" aderiram, nesta edição, 24 restaurantes que se espalham pelo território do Douro e que vão incluir nas suas ementas pratos inspirados no tomate, em saladas ou em pratos especiais concebidos para este mês.