Sábado – Pense por si

Obituário

Robert Wilson, um coreógrafo da lentidão e da poesia (1941-2025)

Dramaturgo, encenador, reinventou a linguagem cénica com imagens hipnóticas, abrindo as portas a mundos avant-garde. Morreu esta 6.ª feira, aos 83 anos.

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas GPS
Robert Wilson, um coreógrafo da lentidão e da poesia (1941-2025)
Tiago Neto 01 de agosto de 2025 às 18:53
Luis Grañena

Em novembro de 1992, John Rockwell, crítico de música e de artes performativas doThe New York Times, escrevia: "Wilson é o maior artista de vanguarda do teatro americano - ou mesmo mundial." Elogioso, aplaudia-lhe o trabalho de palco, faceta pela qual viria a eternizar-se, mas o artigo pecava por defeito. Coreógrafo da lentidão, poeta da imagem, Robert Wilson teve um impacto drástico na forma como movimento e texto se entrelaçam em cena, mas a sua influência estendeu-se também à escultura, à arquitetura e aodesign.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Robert Wilson Teatro Ópera Escultura Dramaturgo Encenador Einstein on the Beach The Black Rider Tom Waits Watermill Center Pessoa – Since I’ve Been Me Europa
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Robert Wilson, um coreógrafo da lentidão e da poesia (1941-2025)