Este são os 5 truques para que os seus peixes vivam durante mais tempo!

Há vários tipos de peixes que se adaptam facilmente à vida no aquário. Mas há muitos que acabam por morrer de forma precoce. Se tiver em conta os cuidados abaixo, garante que o seu peixe tem uma vida mais longa e feliz!

SÁBADO 01 de agosto de 2025 às 10:05
A água é o coração do aquário. Pode usar água da torneira, mas tenha atenção a matérias como o cloro e os metais pesados, que precisam de evaporar antes de entrar no aquário. Aconselhamo-lo a deixar a água descansar por dois dias. Se tiver pressa, há produtos específicos que eliminam estas impurezas em poucas horas, mas leia sempre as instruções para não arriscar.

Leia as restantes dicas no site do Pets and Company.

