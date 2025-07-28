Sábado – Pense por si

Música

Já estamos a ouvir música feita por IA. Ainda não reparou?

Três das músicas mais ouvidas no Spotify em Portugal foram feitas por Inteligência Artificial. Paulo Dimas, CEO do Center for Responsible AI, explica os riscos e as possíveis vantagens para autores.

Alexandre R. Malhado 28 de julho de 2025 às 18:00
D. R.

A 24 de julho, o top 3 de "canções mais virais" no Spotify em Portugal era ocupado pelas seguintes músicas:Predador de Perereca,Chupa XoxotaePopotão Grandão, por ordem decrescente. Todas da mesma autoria: Blow Records. O que soa a um instrumental a fazer lembrar Tim Maia, Marcos Valle ou qualquer sonoridadediscoe soul típica do final da década de 1970, com baixos cheios degroove, guitarras rasgadas e violinos épicos, acompanhado por uma letra cheio deinnuendossexuais, retiradas de êxitos modernos (reais) do baile funk, tem um autor ou... falta dele: é tudo gerado porsoftwaresde Inteligência Artificial (IA).

