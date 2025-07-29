Sábado – Pense por si

Quantas geografias emocionais cabem numa Quinta?

A resposta está no novo filme de Avelina Prat. "A Quinta", nos cinemas esta quinta-feira, 31 de julho, conta com Manolo Solo e Maria de Medeiros.

Ângela Marques 29 de julho de 2025 às 07:00
A Quinta
A Quinta D.R.

É uma piada de fronteira: "Porque é que os portugueses chamam os espanhóis de nuestros hermanos? Porque a família não se escolhe." Esta graça, porém, já não colhe como colhia - pelo menos a julgar pelas colaborações ibéricas no mundo da ficção. Nas séries como no cinema, portugueses e espanhóis andam a entender-se às mil maravilhas. Este A Quinta, que se estreia nas salas de cinema portuguesas, esta quinta-feira, 31, é disso o mais recente exemplo.

Tópicos A Quinta Una quinta portuguesa Filme Maria de Medeiros Manolo Solo Avelina Prat Portugal Espanha RTP Rita Cabaço Luísa Cruz Rui Morisson O Som e a Fúria
