Marisa Liz, D.A.M.A. e Diogo Piçarra nas Festas do Sobral de Monte Agraço em setembro

Além de largadas de touros, animação de rua, feira de vinho e zona de petiscos, há concertos: Marisa Liz atua dia 12 de setembro, Diogo Piçarra a 18 e os D.A.M.A. a 19.

Marisa Liz, D.A.M.A. e Diogo Piçarra são os principais nomes que vão passar no palco principal das Festas e Feira de Verão do Sobral de Monte Agraço, entre 12 e 21 de setembro, foi esta sexta-feira anunciado.

O cartaz de concertos no palco principal abre no dia 12, com Marisa Liz, Bandidos do Cante no dia seguinte, Marotos da Concertina a 17, Diogo Piçarra um dia depois e D.A.M.A. a 19, com entrada gratuita.

"Ao longo de 10 dias e nove noites, o concelho promete uma celebração uma programação diversificada que une música, tradição, gastronomia e cultura popular", sublinha a Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, que organiza o evento.

As festas mantêm a tradição das largadas de touros, que todos os anos atraem milhares de pessoas ao centro da vila do distrito de Lisboa.

A programação integra ainda animação de rua, atuação de grupos musicais e 'djs', feira de saberes e sabores, passeio de motas e a cavalo, atividades educativas e jogos para crianças, zona de petiscos e feira de vinhos, oficinas, mostra etnográfica, mostra ao vivo de profissões antigas, noite de fados, festival de folclore, desfile de motos e camiões e teatro de comédia.