Sábado – Pense por si

Cultura

Marisa Liz, D.A.M.A. e Diogo Piçarra nas Festas do Sobral de Monte Agraço em setembro

Além de largadas de touros, animação de rua, feira de vinho e zona de petiscos, há concertos: Marisa Liz atua dia 12 de setembro, Diogo Piçarra a 18 e os D.A.M.A. a 19.

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas GPS
Lusa 01 de agosto de 2025 às 16:51
Marisa Liz
Marisa Liz Alexandre Azevedo / Sábado

Marisa Liz, D.A.M.A. e Diogo Piçarra são os principais nomes que vão passar no palco principal das Festas e Feira de Verão do Sobral de Monte Agraço, entre 12 e 21 de setembro, foi esta sexta-feira anunciado.

O cartaz de concertos no palco principal abre no dia 12, com Marisa Liz, Bandidos do Cante no dia seguinte, Marotos da Concertina a 17, Diogo Piçarra um dia depois e D.A.M.A. a 19, com entrada gratuita.

Marisa Liz: 'Isto já não é Amor Electro, isto sou eu'
Leia Também

Marisa Liz: "Isto já não é Amor Electro, isto sou eu"

"Ao longo de 10 dias e nove noites, o concelho promete uma celebração uma programação diversificada que une música, tradição, gastronomia e cultura popular", sublinha a Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, que organiza o evento.

As festas mantêm a tradição das largadas de touros, que todos os anos atraem milhares de pessoas ao centro da vila do distrito de Lisboa.

Diogo Piçarra: 'Depois de vencer o Ídolos, ainda trabalhei na Vodafone'
Leia Também

Diogo Piçarra: "Depois de vencer o Ídolos, ainda trabalhei na Vodafone"

A programação integra ainda animação de rua, atuação de grupos musicais e 'djs', feira de saberes e sabores, passeio de motas e a cavalo, atividades educativas e jogos para crianças, zona de petiscos e feira de vinhos, oficinas, mostra etnográfica, mostra ao vivo de profissões antigas, noite de fados, festival de folclore, desfile de motos e camiões e teatro de comédia.

Artigos Relacionados
Tópicos Sobral de Monte Agraço Festas Festas Sobral Festas do Sobral Marisa Liz Diogo Piçarra Festas D.A.M.A Música Festa Concerto
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Marisa Liz, D.A.M.A. e Diogo Piçarra nas Festas do Sobral de Monte Agraço em setembro