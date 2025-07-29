Lisboa tem um novo espaço cultural: a Casa Capitão

Fica no Beato, funcionou nos verões de 2020 e 2021 e volta como projeto "de longa duração", não apenas de verão. Inauguração acontece a 19 de setembro.

A Casa Capitão, um espaço cultural em Lisboa que funcionou temporariamente em alguns meses de 2020 e 2021, reabre em setembro como um "projeto de longa duração" e tem uma programação especial de três dias de acesso gratuito.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, os responsáveis pela Casa Capitão apresentam-no como "um novo espaço cultural em Lisboa, com uma programação transversal e multidisciplinar que cruza diferentes expressões artísticas contemporâneas".

"Situada no Beato, a Casa Capitão reabre em setembro e inicia uma nova etapa: um espaço de programação cultural contínua, dedicado à criação, experimentação e partilha. A inauguração está marcada para 19 de setembro, com um fim de semana de acesso livre que propõe mais de 40 atividades para todas as idades", lê-se no comunicado.

A Casa Capitão, após um processo de requalificação total do edifício que em tempos foi residência do diretor da antiga Manutenção Militar, ocupa quatro andares e tem várias áreas dedicadas à programação cultural, restauração e lazer, com espaços que acolhem entre 30 e 500 pessoas, entre as quais um terraço, de acordo com o diretor do espaço, Gonçalo Riscado, citado no comunicado.

A programação incluirá música, palavra e discurso, pensamento e debate, artes visuais e performativas, formação e criação, audiovisual e novos media, gastronomia, design e moda.

Para os primeiros três dias de funcionamento do novo espaço -- 19, 20 e 21 de setembro -- está agendada uma programação cultural diurna e noturna, de acesso gratuito, que inclui concertos de Afonso Cabral, Capicua, Conferência Inferno, Luca Argel, Hause Plants e Vaiapraia.

A programação para esses dias inclui também performances, instalações artísticas, exibição de curtas e longas-metragens, sessão de contos e oficinas "criativas e artesanais".

Numa primeira fase, a Casa Capitão funcionou entre agosto e outubro de 2020, com uma programação artística e cultural regular, que incluiu concertos, DJ sets, oficinas e leituras encenadas.

No ano seguinte, voltou a abrir, entre maio e outubro, novamente com concertos, DJ sets, oficinas e exposições.

A agenda da Casa Capitão para os primeiros meses inclui atuações de Bonga, Bia Ferreira, Destroyer e Eleanor Friedberger, David Bruno, EU.CLIDES, Mari Froes, Wavves, Rodrigo Alarcon e Greentea Peng.

