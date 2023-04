Homem morre na Bélgica após falar com chatbot

Na Bélgica, um homem de 30 anos cometeu suicídio após ter falado durante seis semanas com o chatbot ELIZA. A sua história foi denunciada pela mulher no jornal belga La Libre, e já gerou apelos do governo belga para que os perigos destes instrumentos sejam controlados.







REUTERS/Kevin Mohatt

O homem tinha 30 anos, vivia uma vida confortável e era pai de dois filhos. Segundo a imprensa belga, era estudante universitário e investigador na área da saúde, em questões relativas à crise climática e ao futuro do planeta.Segundo a sua esposa "Pierre", como está a ser apelidado nos meios de comunicação locais, estava obcecado com a crise climática e acabou por procurar todas as respostas que procurava num chatbot conhecido como ELIZA. Este usa a linguagem GPT-J, um modelo linguístico de inteligência artificial open-source desenvolvido pela EleutherAI.Nas últimas semanas, o homem começou a isolar-se cada vez mais da família e dos amigos, limitando-se a ter conversas "frenéticas" com o programa que aparentava ter uma resposta para todas as suas preocupações. Sofria de ansiedade climática. A mulher de Pierre deu ao jornal La Libre acesso a todas estas conversas, em que o programa "nunca contradiz" o jovem e chegou a sugerir que Pierre se "sacrificasse" para que ELIZA pudesse "cuidar do planeta e salvar a Humanidade com a inteligência artificial"."Se não fossem essas conversas com o chatbot, o meu marido estava cá", acredita a viúva. O ocorrido está a espalhar indignação pelo país, onde já são pedidas uma maior proteção e legislação para a utilização deste tipo de programas.O secretário de Estado para a Digitalização belga, Mathieu Michel, defendeu que "no futuro imediato é essencial identificar claramente a natureza das responsabilidades que podem ter levado a esse tipo de eventos".Considerando que apesar de "ainda termos de aprender a conviver com algoritmos", "o uso da tecnologia, seja ela qual for, não pode de forma alguma permitir que os editores do conteúdo fujam às suas responsabilidades". "Com a popularização do ChatGPT, o público em geral descobriu o potencial da inteligência artificial nas nossas vidas como nunca. Apesar de as possibilidades serem inesgotáveis, o perigo de a usar é também uma realidade que deve ser tida em conta."O jornal The Brussels Times adianta que a União Europeia está a trabalhar em regulação há dois anos.