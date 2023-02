Mariana Van Zeller: “Quase metade da economia global é feita nestes mercados negros”

Não basta falar com um traficante de cocaína, queremos ver como é que ele faz a droga, como é que ele a trafica. Isso é superdifícil, são meses, anos. Temos vários episódios preparados e só nos falta o acesso, que ainda estamos a negociar”, explica, por Zoom, Mariana Van Zeller, jornalista portuguesa. A terceira temporada da série documental Na Rota Do Tráfico estreia dia 18 de fevereiro no National Geographic, e a repórter, há mais de 20 anos nos EUA, explica que embarcou em mais “10 mega-aventuras pelos mercados negros” de drogas, armas, órgãos, bebés e clubes de combate. Com 46 anos, já começou a gravar a quarta temporada e num dos episódios vai estar em Portugal. Diz que compreender estes submundos é essencial e que estão mais perto de nós do que imaginamos.