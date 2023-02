Sofia Pereira: 'É impensável ficar para trás. Mas só aumenta stresse e ansiedade'

Sofia Pereira é especialista em Gestão Consciente do Tempo, presdente da Associação Slow Movement Portugal e autora de Como ter Tempo para Tudo, que chegou às livrarias em fevereiro. No livro, apresenta um plano para conseguir o equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar que, segundo conta à SÁBADO, se aplica a "todas as pessoas que queiram sair do modo piloto automático".