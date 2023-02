Amazon quer IA a ajudar na cozinha (e recorreu a portugueses)

A luta pela supremacia no campo da Inteligência Artificial (IA) prossegue renhida, com novas atualizações a cada poucas semanas. No final de 2022 o ChatGPT inflamou a corrida, tendo sido seguido pelo Bing e pela Google. Mas na corrida está também a Amazon que conta com a ajuda de um grupo de investigadores portugueses da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova.