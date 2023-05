Google lança novo modelo de inteligência artificial

Com o objetivo de recuperar a liderança na busca pela inteligência artificial a Google lançou o PaLM2, que considera um "modelo de linguagem de última geração".







Tal como outros "grandes modelos de linguagem", por exemplo o ChatPT, o PaLM2 é um modelo de inteligência artificial de uso geral que pode ser utilizado para alimentar chatbots, mas também para traduções, escrever códigos de computador ou analisar e responder a imagens.Assim sendo um utilizador vai poder fazer uma questão em português sobre um restaurante na Bulgária e o modelo vai pesquisar por respostas em búlgaro, encontrar uma resposta adequada e traduzi-la para português, apresentando ainda uma fotografia do local. Vai ser possível interagir com o PaLM2 através do chatbot da Google, chamado Bard.Os utilizadores do Workspace da Google, que incluiu o Gmail, Docs, Slides e Sheets, vão também poder utilizar o PaLM2 para produzir os seus textos e cumprir outras tarefas. Por exemplo, a inteligência artificial incorporada no Google Slides vai conseguir visualizar as suas ideias enquanto o botão "ajude-me a escrever" do Google Docs consegue gerar parágrafos de texto automaticamente, a Google avisa que esta é uma ferramenta de "auxílio de escrita criativa e não pretende ser factual".Esta nova tecnologia vai ser incorporada em 25 novos produtos e serviços."A revolução da rede neutral que estamos a experimentar começou há cerca de 10 anos. Estamos realmente empolgados em tornar estes modelos amplamente disponíveis, porque queremos ver o que os utilizadores conseguem fazer com eles", afirmou Slav Petrov, um dos líderes do projeto PaLM2.A principal crença dos responsáveis é que este modelo seja capaz de "abrir muitas oportunidades para que sejam feitas coisas que antes eram consideradas mágicas realmente fora de alcance, mas que agora podem ser realizadas graças ao incrível progresso que vimos nos últimos anos".