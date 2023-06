Paulo Nuno Vicente: “Temos de debater os algoritmos que decidem quem despedir”

Como professor, não teme que o ChatGPT venha prejudicar o meio académico. E nem é por existirem ferramentas que detetam plágios, mas porque defende que o meio académico deve ser diferente. “O ensino superior tem obrigação de não gerar repetidores de informação”, diz à SÁBADO Paulo Nuno Vicente, investigador da Universidade Nova de Lisboa e fundador e coordenador do iNOVA Media Lab, dedicado aos temas do impacto social da Inteligência Artificial e da inovação e transformação digital. Antigo jornalista, acaba de editar o ensaio Os Algoritmos e Nós, onde questiona o policiamento de cidades ou as decisões de juízes ou empresas com base numa fórmula matemática.