Dos humanoides aos cães. Os melhores robôs da conferência mundial

Na World Robot Conference, em Pequim, China, foram revelados as últimas inovações da robótica. O evento mundial, que decorreu entre 16 e 22 de agosto, contou com cerca de 600 produtos robotizados de mais de 160 empresas. A China está a apostar na inovação tecnológica e o presidente do país, Xi Jinping, quer apostar na indústria de alta tecnologia.





Foram apresentados robôs industriais utilizados na produção de novos veículos, na logística e nos processamentos de matérias-primas, bem como robôs humanoides realistas com pele sintética e equipados com inteligência artificial. Também "cães" robôs que andam em quatro patas e robôs destinados à indústria hoteleira e da restauração passaram pelo certame, a par de ágeis braços robóticos com múltiplas articulações para a utilização em fábricas.

A maior atração do evento foram as cabeças animatrónicas e os robôs humanoides em exposição no stand da EXRobots, empresa especializada no desenvolvimento de robôs fiáveis e soluções robóticas para ambientes agressivos. Estes humanoides acenam aos visitantes, imitam expressões humanas e fazem atuações.

Esta empresa aposta numa imagem realista dos humanoides, com pele sintética e expressões faciais e com braços e mãos móveis. O diretor executivo, Li Boyang, afirmou à agência noticiosa Associated Press que estes são ideais para funções que exijam a interação com o público como as exercidas em museus, atrações turísticas, ambientes escolares e acompanhamento de pessoas.



O CyberOne, humanoide desenvolvido pela Xiaomi, também foi apresentado. O humanoide está equipado com um algoritmo de interação de inteligência artificial que permite perceber o espaço 3D, reconhecer indivíduos, gestos e expressões. De acordo com a empresa, o robô também consegue reconhecer 85 sons ambientais e 45 emoções.



Foi ainda apresentado um robô cirúrgico desenvolvido pela empresa Shurui capaz de executar tarefas complexas, como descascar um ovo de codorniz de forma a mostrar a sua elevada precisão. A cirurgia robótica está a tornar-se gradualmente mais hábil, permitindo fazer procedimentos pouco invasivos com robôs.

Um robô "artista francês" com uma boina e bigode também pôde ser visto na conferência, a desenhar retratos das pessoas que o rodeia.

Uma das outras grandes atrações do evento foram os cães robôs. Criados pela empresa Unitree Robotics, esteve na conferência o modelo Go2 que consegue permanecer em duas patas e correr a cumprimentar o dono como um cão verdadeiro.



Na área do desporto, um robô capaz de encestar no basquetebol também fez uma demonstração. Quanto aos serviços, já há robôs que servem gelados às crianças, chá a adultos, que apanham maçãs e que também fazem massagens aos visitantes.

A World Robot Conference é organizada pelo Governo Popular do Município de Pequim, pelo o Ministério da Indústria e das Tecnologias da Informação da República Popular da China e pela Associação Chinesa para a Ciência e Tecnologia desde 2015. O evento reuniu peritos de todo o mundo e atrai empresas de todo o mundo que apresentam as mais recentes realizações científicas e tecnológicas.