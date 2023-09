Nicholas Clark, especialista em IA, avisa que as empresas que não se adaptarem serão substituídas e acredita que mais do que um obstáculo, a inteligência artificial será "um aliado".

Nicholas Clark, especialista em inteligência artificial generativa da consultora Boston Consulting Group, está convicto de que as empresas que não se adaptarem à inteligência artificial nos próximos anos irão ser substituídas, mas não acredita que estes programas venham a funcionar sem intervenção humana. Explica também as formas como as empresas podem utilizar estas ferramentas para prestarem melhores serviços aos seus clientes.