Anna Machin: 'O amor é mais poderoso para a saúde do que o exercício físico'

Mais importante do que comer bem ou fazer exercício físico é ter relações sólidas. O amor é o sentimento chave na nossa evolução enquanto espécie, defende Anna Machin. E não há ranking de amor, podemos ter amor pelos filhos, por amigos, por Deus ou pelos animais. A antropóloga evolutiva inglesa explica como é determinante valorizarmos e cuidarmos das relações sociais e é isso que defende no livro Amamos, porquê?. Com vários estudos sobre o amor, descobrimos como funciona e que até existe um gene que pode determinar se teremos relações longas ou não. Sempre com a ciência como aliada e como fonte de todas as conclusões.





Em entrevista àexplica como a biologia ajuda as mulheres a escolherem o melhor parceiro genético pelo cheiro, mesmo que não o saibam. E que os homens escolhem mulheres com curvas – aqui não conta se é S ou XL, isso é cultural – porque há maior probabilidade de serem férteis e saudáveis. Apesar de existirem poucos estudos sobre o amor entre pessoas do mesmo sexo, não há diferenças no cérebro no que toca ao amor entre heterossexuais e homossexuais. Mesmo assim, as lésbicas, tal como as mulheres heterossexuais, valorizam mais um parceiro/a que se empenhe na relação e no compromisso. Já os gays e homens heterossexuais valorizam o visual. É certo que, tal como explica Anna Machin, esta é só uma parte das relações, a mais biológica e que o nosso cérebro tem plasticidade para se adaptar às mudanças culturais.

Diz que o amor é bom para saúde, porquê?

O amor é o mais importante para a saúde. Todos os estudos indicam que as pessoas que estão em relações saudáveis, que tem maiores redes de relações, por exemplo, que fazem voluntariado e são ativas socialmente, tendem a viver mais tempo, têm muito menos doenças crónicas, menos probabilidade de ter cancro, diabetes, doenças do coração. O amor é mais poderoso do que não fumar, do que comer bem ou fazer exercício. Claro que isto são tudo coisas importantes, mas não tão importantes como ser sociais. O amor é subestimado como fator para o bem-estar. Outro motivo está relacionado com os químicos que libertamos nestas relações, como as beta-endorfinas que melhoram o nosso sistema imunitário. Se és sociável, o teu sistema imunitário é muito mais forte.

Porque decidiu escrever este livro?

Duas razões: primeiro porque todos temos amor nas nossas vidas, alguns de nós somos melhores a lidar com o amor e a encontrá-lo do que outras. Quanto mais estudas o amor, mais percebes quão importante é para ajudar à longevidade humana. Temos a responsabilidade de partilhar isso: o amor faz bem à saúde. Queria garantir que o livro cobria todos os aspetos do amor, sobretudo porque a maior parte das coisas que ouves são sobre o amor romântico. Parece ser a nossa preocupação mas na verdade o importante é que temos tantas formas diferentes de amar.

Podia explicar?

Podemos amar a família, amigos, comunidade, um deus, os nossos animais, e no futuro, poderemos amar um robô. Temos este cérebro extraordinário que tem a capacidade de criar todas estas relações. Temos de nos afastar da predominância do amor romântico e dizer: "É ótimo, se é algo que tu queres, que és bom nisso, mas não sintas que tens uma vida sem amor se não tens o amor romântico. Porque podes ter amor em vários sítios."

Nem toda a gente tem capacidade para ter um amor romântico?

Sim, mas acho que também há pessoas que não o querem e que são forçados a sentirem-se estranhas, mas isso é perfeitamente normal. Aqui no Reino Unido temos um aumento de agregados familiares com solteiros, quer dizer que muitas pessoas não estão a encontrar um parceiro para a vida. E não quero que as pessoas pensem que isso é um sinónimo de uma vida infeliz. Na realidade, têm relações de amor mas não com um parceiro romântico.

Apresenta-nos no livro uma visão de que o amor está relacionado com a sobrevivência. Podia explicar?

Muitos dos comportamentos dos humanos têm a ver com a sobrevivência. O amor é necessário porque os humanos são uma espécie altamente cooperativa, muito complexa. Além disso, não seríamos muito bons a sobreviver sozinhos. Por exemplo, os nossos filhos são muito difíceis de educar, são muito dependentes quando são pequenos. Acho que são muito poucas as pessoas que educam um filho sozinhas, por isso tens de cooperar com as outras pessoas, quer seja um parceiro, uma família, os amigos ou a comunidade. Outra coisa, tens de cooperar para aprender. Adoramos construir e fazer coisas, mas temos de aprender tudo. Mais uma vez não fazes isso sozinho, precisas que alguém te ensine. E, claro, precisamos de cooperar para conseguirmos construir casas, ter comida, somos muito cooperativos. O problema é que colaborar é muito difícil, as relações podem ser muito desafiantes, por exemplo, podes ter de cooperar com alguém de que não gostas. O que nós precisávamos para fazer esta coisa muito difícil e stressante, que é cooperar, é que tínhamos de ser subornados. A evolução tinha de inventar alguma coisa que nos fizesse pensar: "ok, isto não é tão mau, vou fazer isto". E inventou o amor. E é isso que em última análise é o amor: é a forma como a evolução nos subornou para fazermos o que temos de fazer para sobreviver. Mas obviamente com o passar do tempo – o amor é muito antigo – embelezamos este sentimento. Tornou-se uma coisa complexa, não é apenas suborno biológico, tem um lado muito cultural.

Mas como é que somos subornados? O que acontece no cérebro?

Basicamente são quatro químicos que são libertados em diferentes quantidades e em diferentes alturas, e estão lá todos para nos motivar e recompensar para começarmos e mantermos estas relações muito importantes. Aliás, chamo-lhes relações críticas de sobrevivência, são as que tens com o teu parceiro romântico, com a tua família, os teus amigos, e a tua comunidade. Por exemplo, a oxitocina garante que começas relações, está lá no início, é ela que te orienta para as outras pessoas no teu ambiente, faz-te sentir feliz para com eles. Depois tens a dopamina que é a hormona da motivação, é aquela que te faz fazer aquele esforço para estares com os outros. A terceira é a serotonina que é importante porque inspira-te a ter um amor mais obsessivo, e temos de ser vagamente obcecados uns com os outros para nos preocuparmos. Por fim, tens a beta-endorfina essa é a que garante que o amor é duradouro. Os humanos são muito pouco usuais entre as espécies animais porque temos relações muito, muito longas. É por isso que precisas de uma droga muito poderosa para garantir que nos mantemos assim.

Nem todas as pessoas são capazes de ter uma relação duradoura. Porquê? Está relacionado com o nosso cérebro?

É complicado. Há grandes diferenças individuais, isto interessa-me muito, porque somos diferentes nas relações e até no que pensamos ser o amor. E em relação às pessoas que têm dificuldades em manter relações pode existir várias coisas diferentes, alguns motivos são genéticos.

Por exemplo?

Há certos genes que estão associados à motivação para quereres ter uma relação, alguns pessoas tem um gene chamado o "nesting gene" (gene de fazer ninho/família), que faz com que sejas muito orientado para formar relações. Essas são as pessoas que se sentem mais confortáveis quando estão com outras pessoas. Depois tens pessoas que não têm isso. E não estão assim tão incomodadas por isso, e pode ser um pouco mais difícil de manter as relações e podem não ter as ferramentas básicas como a empatia, para formar relações. Geneticamente podem estar predispostos para não ser assim tão fácil encontrar relações. A outra coisa que afeta a forma como estabeleces relações é a tua infância e educação – as relações que viste enquanto eras criança. Essas são mesmo importantes. Se vens de uma família carinhosa, onde te sentes muito segura, e viste relações saudáveis entre os pais, tens maior probabilidade de quereres uma relação e de seres boa nisso. Se não tiveste isso, pode ser muito mais difícil. É que as relações que tens enquanto criança vão estruturar a arquitetura do teu cérebro. Quando há pessoas que têm dificuldade é porque os seus cérebros não estão tão adaptado a formar e a manter relações.