Ângelo Fernandes: “Devemos perguntar se podemos dar um beijinho a uma criança”

Aos dez anos, Ângelo Fernandes foi abusado sexualmente. Só em adulto é que procurou apoio e foi mais longe, tornando-se o fundador da Quebrar o Silêncio, uma associação dedicada a homens e rapazes vítimas e sobreviventes de violência sexual. Organiza ainda workshops sobre o combate à violência sexual e, agora, lançou De Que Falamos Quando Falamos de Violência Sexual, um guia de prevenção. À SÁBADO, apela que se desfaçam tabus para ajudar as crianças e garante: o trauma não é perpétuo.



A pais e mães, mas também a todos os adultos que sejam cuidadores de crianças, ou que na sua profissão lidem com elas seja na área da saúde, com pediatria, ou em escolas de ensino primário e básico.Eu diria que o público-alvo são pais e mães com crianças pequeninas, mas não excluindo nunca pais com crianças um pouco mais velhas. Na área da prevenção, eu diria que quanto mais cedo se iniciar esta estratégia de prevenção melhor.Costuma ser metade pais e mães, metade pessoas da área da psicologia ou educação.As crianças não vivem numa bolha. Seja nas notícias a que podem ter acesso, seja até na Internet, na escola… Se uma criança fizer alguma pergunta aos pais, é positivo responder e satisfazer a sua curiosidade. Se ela não vê essas respostas saciadas em casa, terá que procurá-las noutros sítios e os pais não saberão se será a resposta mais correta. A resposta dos pais deve ser dada com calma, mas também adaptada sempre ao desenvolvimento da criança ou seja, perceber qual é a origem da questão, o que suscitou curiosidade… E não há de ser com uma conversa que vai satisfazer a curiosidade dela. É um tema a que terá que voltar, e ver se a criança compreendeu.Falar com as crianças sobre violência sexual não tem que ser necessariamente uma conversa explícita em que se fale de violação, abuso ou pedofilia. Muitas vezes, os pais não percebem que trabalhar a prevenção da violência sexual pode ser feito de muitas outras formas, como estimular a assertividade da criança, trabalhar competências emocionais, o diálogo em casa… São tudo questões que vão ajudar uma criança a partilhar uma história em caso de abuso mas também a ter perceção de quais são os seus direitos. E as questões mais explícitas como o toque e o segredo nem sempre são relacionadas com abuso. Os pais às vezes têm receio de falar de temas confusos para as crianças, mas o que proponho no meu livro é que existe uma forma gradual e progressiva de trabalhar estas matérias.