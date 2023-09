Em 2021, quatro em cada dez pessoas afirmavam que portadores de VIH não deviam ser autorizados a trabalhar com não infetados. A discriminação levou a que no ano passado 5 mil pessoas recorressem ao apoio psicológico da Liga Portuguesa Contra a Sida.

No dia em que se assinala o Dia Internacional da Literacia, a Liga Portuguesa Contra a Sida lembra que a discriminação contra esta população ainda é um problema. Quarenta anos após o aparecimento do primeiro caso de VIH em Portugal, ainda há quem não esteja totalmente informado sobre que doença é esta, o que leva a que haja discriminações, mesmo no mundo do trabalho.