Albino Gomes: “Todos nós nos demitimos do nosso papel de vigilância”

Foi o primeiro enfermeiro forense em Portugal e especializou-se em crimes sexuais contra crianças. Considera que a melhor prevenção é ensiná-las a protegerem o seu corpo, mas que toda a sociedade está a falhar com as vítimas.

Trabalha com o que de pior existe na natureza humana e admite que é difícil não se envolver. “Costumo dizer que o crime tem de ser tratado sem qualquer tipo de sentimento”, diz à SÁBADO Albino Gomes, perito e consultor forense. Mas, sendo pai, não é assim tão linear. Tem de ter estratégias. Uma é fazer uma “limpeza cerebral” diária: “Fecho-me no meu cantinho e fico ali meia hora, a ler ou a ouvir música”, descreve. Mas, quando as vítimas são crianças, precisa de mais do que isso: de uma dissociação. “Consiste numa pausa de segundos em que pensamos numa coisa que nos faz felizes”, explica. Como é apaixonado pela cultura japonesa, pensa nos jardins e nas flores.