Perito forense Alexander Kneppers: “O crime perfeito não existe”

Alexander Kneppers é o presidente do Grupo de Trabalho dos Peritos Forenses de ADN da Rede Europeia de Institutos Forenses (ENFSI), que em setembro esteve reunida em Portugal, na sede da Polícia Judiciária. O encontro contou com cerca de 150 participantes de 35 países europeus e também serviu para várias empresas exporem os seus últimos equipamentos aos especialistas. O perito neerlandês é ainda o gestor do programa de inovação e tecnologia do Instituto Forense dos Países Baixos e, em entrevista à SÁBADO via email, frisa que o ADN não soluciona todos os crimes sozinho e que dentro de alguns anos, podem ser resolvidos casos que não é possível fechar hoje em dia.