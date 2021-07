Operação Triângulo: Juiz pede caução de €100 mil a deputado do PS

O Juízo de Instrução Criminal de Évora determinou o pagamento de uma caução de 100 mil euros ao deputado do PS António Gameiro, suspeito de prevaricação na Operação Triângulo e de ter servido de intermediário na venda de um terreno municipal em Vila Real de Santo António por 5 milhões de euros - que tinha uma avaliação superior a 7 milhões.

Em contrapartida, alega o Ministério Público no inquérito a que a SÁBADO teve acesso, António Gameiro terá recebido 300 mil euros da imobiliária "Saint Germain, Empreendimentos Imobiliários, SA" do empresário Carlos Matos, em maio de 2020, altura da escritura do contrato-promessa para a compra e venda do terreno. Cem desses 300 mil euros recebidos estavam destinados a si, com os outros 200 mil a serem distribuídos pela autarca de Vila Real de Santo António, Maria Conceição Cabrita, e outros intervenientes no negócio.

O MP descreve António Gameiro como um "profícuo e eficaz intermediário" no negócio que originou prejuízos para a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António no valor de 900 mil euros, através de um "esquema" em que a sua personalidade "calculista e organizada" influenciou decisões da autarquia.