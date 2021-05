Mais um negócio do consultor António Gameiro

Carlos Casimiro Matos pensou ter encontrado no Barreiro uma boa oportunidade de negócio. Com a consultoria do deputado socialista António Gameiro, ganhou o concurso para adquirir à Câmara 21 hectares de uma quinta histórica, nas margens dos rios Tejo e Coina. Mas o investimento do empreiteiro, que está sob investigação pela compra de um terreno à beira-mar à Câmara de Vila Real de Santo António, está no meio de uma guerra jurídica e debaixo de suspeitas de contornos pouco claros.

O negócio, no valor de cinco milhões de euros, está parado por força de uma providência cautelar interposta pela Associação Barreiro, Património Memória e Futuro. Os terrenos estão em Reserva Ecológica Nacional (REN), parcialmente em domínio hídrico público e em leito de cheias. Mas essa informação não consta do concurso associado à hasta pública lançado pela Câmara do Barreiro. Carla Marina, da associação que interpôs a ação, fala num "processo nebuloso" e estranha o facto de não haver da parte das autoridades competentes uma defesa de um território que é classificado. "O que é que está por trás disto tudo?", pergunta.

O plano para o ‘London Eye’ do Barreiro