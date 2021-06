Ex-autarca de Vila Real de Santo António confessou corrupção na Operação Triângulo

A ex-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, confessou, em abril, o crime de corrupção que lhe é imputado na Operação Triângulo. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, no interrogatório perante o juiz de instrução, a antiga autarca apresentou uma declaração escrita, na qual apresentou a renúncia ao cargo de presidente da autarquia, assim como uma confissão integral dos factos que lhe foram imputados pelo Ministério Público.



De acordo com a investigação, a suspeita de corrupção recai sobre a venda de um terreno em Monte Gordo por 5,6 milhões de euros à empresa Saint Germain, Empreendimentos imobiliários, cujo proprietário, o empresário Carlos Matos, também foi constituído arguido no processo do DIAP de Évora.



Entre o promotor imobiliário e a autarquia terá estado o deputado socialista António Gameiro, como intermediário do negócio e também suspeito de crime de corrupção. Depois de levantada a imunidade parlamentar, António Gameiro já foi constituído arguido no processo.