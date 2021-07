Fibrose quística: aprovação de medicamentos “é o primeiro grande passo, mas não é o último”

Kaftrio e Orkambi foram aprovados pelo Infarmed, mas há ainda um longo caminho a percorrer. A Agência Europeia do Medicamento já alargou o espetro de mutações do Kaftrio, mas essa atualização ainda não foi feita em Portugal, alerta a Associação Nacional de Fibrose Quística.

Os medicamentos Kaftrio e Orkambi foram esta semana semana aprovados pelo Infarmed, depois de anos de espera, e farão parte da terapêutica do Sistema Nacional de Saúde. Para quem sofre de fibrose quística, este "é o primeiro grande passo, mas não é o último", pois a luta em Portugal continua, explicou à SÁBADO Joana Roque, vice-presidente da Associação Nacional de Fibrose Quística.



Um dos medicamentos, o Orkambi, aprovado para crianças entre os dois e os 12 anos, demorou cerca de cinco anos a ser aprovado em Portugal. Já o Kaftrio, conhecido pelo caso de Constança Braddell, demorou menos de um ano e "permite aumentar a esperança de vida e, ao mesmo tempo, aumentá-la com qualidade de vida", garantiu Joana Roque. Para a associação, é difícil entender por que razão um medicamento demora anos a conseguir luz verde e outro obtém autorização em menos de um ano. E é também difícil atribuir a causa ao facto de o medicamento Kaftrio ter ficado conhecido com o caso da jovem que morreu no início do mês, aos 24 anos. "A perceção é que, depois da mediatização da história, o processo se desenrolou muito mais rapidamente, mas este é também um medicamento mais eficaz no tratamento."

O Kaftrio, considerada uma terapêutica mais eficaz, só pode ser utilizado em doentes com mais de 12 anos e, segundo aquilo que foi aprovado pela Autoridade Nacional do Medicamento pode ser administrado quando se verifica a mutação em dois genes específicos.