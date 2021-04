António 'Tóni Texugo' Gameiro. Os sete ofícios do deputado sob investigação

Num domingo normal, António Gameiro sai de casa às seis da manhã rumo a Óbidos, com o amigo social-democrata João Moura. Uma hora de caminho e estão no campo de golfe. Treze quilómetros e vários buracos depois, Gameiro sai a tempo do almoço em família em Ourém. À tarde escreve, antes de seguir para Lisboa, onde ainda chega a tempo de preparar as aulas que dará à noite durante a semana. O ritmo é frenético. A atividade intensa. "É conhecido por ter sete ofícios", conta Moura, que é adversário político, mas amigo próximo desde os tempos de escola.

As 68 páginas do currículo oficial atestam a teoria de que Gameiro consegue multiplicar as horas do dia. Deputado na Assembleia da República e na Assembleia Municipal de Ourém, professor universitário na Lusófona e no ISCTE, consultor, presidente da Casa do Benfica de Ourém são apenas alguns dos fatos que veste. Nos últimos oito anos, lançou 20 livros, embora na maior parte dos casos como coautor. Tanta atividade tem no reverso da medalha a desconfiança com que é visto no próprio partido. "Era recorrente ouvir-se que ele podia ter um cargo qualquer, mas nunca aconteceu", diz um socialista que o conhece desde os bancos da escola. Nos bastidores do PS havia a ideia de que António Gameiro era "um homem dos negócios".

Em 2020, essa imagem ter-lhe-á custado a possibilidade de ser vice-presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). "Ele anunciou junto dos presidentes de câmara que seria candidato. Julgo que ele gostava muito", diz João Moura, presidente da distrital de Santarém do PSD. Várias fontes do PS asseguram que o intento foi travado por duas pessoas próximas de António Costa: Fernando Medina e Teresa Almeida, presidente da CCDR LVT. "Era pôr a raposa no galinheiro", comenta à SÁBADO uma fonte do PS.