Operação Triângulo: As mensagens que incriminam a ex-autarca e o deputado do PS

"Ficámos de falar hoje à tarde. O homem não para de me ligar. Quando teremos uma posição?" A mensagem é de 8 de junho de 2020 e foi enviada pelo deputado do PS António Gameiro à então presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, do PSD. O "homem" em questão seria Carlos Matos, o empresário com quem os dois titulares de cargos políticos montaram um "esquema" para lesar a própria autarquia que Cabrita presidia em 900 mil euros no processo conhecido como "Operação Triângulo".

Um mês antes, em maio de 2020, o próprio Carlos Matos, dono da imobiliária "Saint Germain, Empreendimentos Imobiliários, SA", havia entregado 300 mil euros ao deputado socialista para este distribuir por si, por Conceição Cabrita e por outros. O incentivo, segundo o inquérito a que a SÁBADO teve acesso, servia para garantir a compra de um terreno municipal com 5 mil metros quadrados junto à praia de Monte Gordo - avaliado, em 2014, em mais de 7 milhões de euros, mas cujo negócio acabou por ficar pelos 5 milhões.

Além dos relatórios policiais, das declarações do deputado e de outros arguidos no processo sobre os factos em questão, o Juízo de Instrução Criminal de Évora averiguou mensagens trocadas entre António Gameiro e Conceição Cabrita, entre a autarca e Carlos Matos, o dono da imobiliária, e entre o deputado socialista e o assessor de Conceição Cabrita, em que estão descritas as transações e o "esquema" montado para lesar a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.