Parlamento recebeu dezenas de escutas que incriminam deputado António Gameiro

O juiz de instrução criminal de Évora enviou para a Assembleia da República dezenas de escutas telefónicas que envolvem o deputado socialista António Gameiro e que, segundo o magistrado, indiciam os crimes de corrupção passiva e prevaricação no caso da venda de um terreno em Vila Real de Santo António. Denominada por "Operação Triângulo", esta investigação já levou à detenção e constituição como arguida da presidente da autarquia, Conceição Cabrita, do empresário de Leiria Carlos Matos e de dois funcionários da câmara.



As escutas, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, fazem parte do pedido de levantamento da imunidade parlamentar que o juiz de instrução dirigiu ao Parlamento para António Gameiro ser ouvido no inquérito e constituído como arguido. O deputado, por sua vez, já terá feito saber ao presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, Jorge Lacão, que pretende celeridade em todo o processo para ser ouvido o mais rapidamente possível no inquérito.



Ao que a SÁBADO apurou, a investigação da Polícia Judiciária terá concluído que no negócio da venda de um terreno municipal ao empresário Carlos de Matos, o deputado socialista terá utilizado uma empresa de que é gestor, a "Softbutterfly", para receber comissões para si e para a autarca eleita pelo PSD. Ao que a SÁBADO apurou, a investigação terá mesmo referido que António Gameiro serviu como barriga de aluguer da autarca que, entretanto, já renunciou ao mandato.