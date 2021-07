Deputado do PS ouvido por um juiz na Operação Triângulo

O deputado socialista António Gameiro vai ser ouvido, esta sexta-feira, por um juiz de instrução na "Operação Triângulo", processo que investiga suspeitas de corrupção na venda de um terreno municipal em Vila Real de Santo António, no Algarve. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, António Gameiro já foi formalmente constituído como arguido no processo pela Polícia Judiciária de Faro, porém foi notificado para se apresentar a primeiro interrogatório judicial.



Ao que a SÁBADO apurou, o interrogatório servirá para o juiz de instrução confrontar o arguido com dezenas de escutas telefónicas que constam do processo e que o comprometem nas suspeitas de corrupção. Uma vez que não há qualquer perigo de fuga, nem continuação da atividade criminosa, o Ministério Público de Évora deverá pedir a aplicação de uma caução para o deputado socialista.



A investigação da Polícia Judiciária terá concluído que no negócio da venda de um terreno municipal ao empresário Carlos de Matos, o deputado socialista terá utilizado uma empresa de que é gestor, a "Softbutterfly", para receber comissões para si e para a autarca eleita pelo PSD. A investigação terá mesmo referido que António Gameiro serviu como barriga de aluguer da autarca Conceição Cabrita que, entretanto, já renunciou ao mandato.