A moda da roupa ao quilo

O mercado de Alcântara, em Lisboa, transformou-se numa loja a céu aberto. Com cabides carregados de peças de roupa em segunda mão, aqui o que contava era o peso e não as marcas. Foi por essa razão que os amigos Pedro e João, ambos de 18 anos, decidiram ir ao Vinokilo. Em poucos minutos, já tinham dois casacos na mão, que agarraram sem olhar ao tamanho. No fim, Pedro acabou por comprar uns calções pretos da marca Dickies e um casaco verde da Nike. Pagou 39 euros por 780 gramas. Na loja das marcas pagaria 70 euros (ou mais), por cada peça, enquanto ao quilo o par não chegou aos 50. Era isso mesmo que os amigos procuravam: “roupa fixe e mais barata”, no evento que aconteceu de 14 a 16 de julho. Também Inês Nunes, de 18 anos, foi à Vinokilo experimentar esta nova moda. Procurava saias e vestidos e “uma experiência nova com peças únicas que só existem mesmo aqui”, explicou à SÁBADO. E resultou, trouxe quatro peças (um vestido, uma saia e duas camisas) por 43 euros.