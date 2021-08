Seis em cada 10 portugueses acreditam que “bazuca” não vai mudar Portugal

Seis em cada dez portugueses consideram que a "bazuca" europeia não vai mudar significativamente o país , segundo o barómetro mensal da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV. A maioria dos inquiridos acha que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai beneficiar mais os políticos do que o Estado, as empresas ou as famílias, e não espera uma boa execução do plano.







