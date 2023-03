Não há risco de contágio nos bancos portugueses, mas o combate da inflação através do aumento das taxas de juro pode ser afetado.

Como pode a queda do Silicon Valley Bank afetar Portugal?

A falência de três bancos, em poucos dias, nos Estados Unidos fez tremer os mercados financeiros com a memória da crise financeira de 2008 que se estendeu a todo o mundo. Mas o risco de contágio ao sistema bancário europeu é baixo. "Os bancos europeus e nacionais estão bem capitalizados. Não estou preocupado com um contágio", assegura o professor catedrático da Nova SBE António Nogueira Leite à SÁBADO. "O que me preocupa é termos inflação durante mais tempo", avisa.