TAP anuncia acordo com Menzies Aviation para ficar com a Groundforce

A TAP e a Menzies Aviation celebraram um acordo para a "recuperação e revitalização da Groundforce", empresa declarada insolvente em agosto de 2021.





Em comunicado divulgado na terça-feira à noite, a companhia aérea refere que o acordo de subscrição celebrado entre as três empresas (TAP, Menzies Aviation e Groundforce) "é o culminar de um processo longo e muito exigente para a seleção de um investidor capaz e comprometido com a recuperação da empresa" de assistência nos aeroportos.Segundo o comunicado, a Menzies Aviation demonstrou "sempre interesse neste objetivo ao longo das várias fases do processo".A Menzies Aviation é uma empresa de serviços de aviação que fornece assistência em terra, fundada em Edimburgo, Escócia.O acordo agora celebrado estabelece os termos e condições gerais do plano de recuperação da Groundforce."Após a obtenção das necessárias autorizações e consentimentos, o plano de recuperação deverá ser submetido pelos Administradores de Insolvência à apreciação, discussão e aprovação pela Assembleia de Credores da Groundforce", lê-se no comunicado.A TAP diz ainda no comunicado que "este é um passo decisivo para a recuperação da Groundforce, reforçando a confiança de todos os seus 'stakeholders' no futuro desta empresa, sendo também um marco significativo para reforçar a capacidade de 'handling', com impacto em toda a economia nacional".Salientando que esta medida está em conformidade com o seu plano de restruturação, a companhia afirma que "o sucesso deste processo é crucial para a estabilidade e melhoria da sua performance operacional, uma vez que o bom funcionamento da Groundforce é fundamental para a atividade da TAP e para a satisfação dos seus clientes".No dia 22 de setembro de 2021, os credores da Groundforce, reunidos em assembleia de credores, no tribunal de Monsanto, Lisboa, aprovaram a recuperação da empresa, tal como sugeriam os administradores de insolvência, avançou, na altura, fonte sindical à agência Lusa.A maioria dos credores representada na assembleia tem créditos laborais, ou seja, são trabalhadores. Estão ainda representados os maiores credores do grupo de 'handling' (assistência nos aeroportos em terra).A lista de credores da Groundforce, compilada durante o processo de insolvência da empresa, conta com 2.791 entidades, num total de mais de 154 milhões de euros, sendo que a TAP viu reconhecidos créditos de quase 19,7 milhões de euros.