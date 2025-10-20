Sábado – Pense por si

Falha na "cloud" da Amazon afeta serviços a nível mundial. Banca e telecom entre os atingidos

A empresa de "cloud" da Amazon está a registar erros, mas já estão "a trabalhar em caminhos paralelos para acelerar a recuperação". Telecomunicações e bancos entre os afetados.

A Amazon Web Services (AWS) está a registar uma interrupção dos seus serviços a nível mundial, afetando plataformas alojadas nos servidores da tecnológica. 

"Identificámos uma possível causa para as taxas de erro na região US-EAST-1. Estamos a trabalhar em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação", indica a empresa.

O Negócios questionou a AWS sobre qual a razão para a quebra do serviço e quais as infraestruturas afetadas, nomeadamente em Portugal.

Entre os serviços afetados pela falha da empresa fundada por Jeff Bezos estão redes sociais, Canva, Zoom, serviços de telecomunicações e também chatbots de inteligência artificial. A OpenAI é uma das empresas afetadas. 

Em Portugal, plataformas como o Snapchat, Vodafone, Roblox, Perplexity, Meo, Fortenite e Reddit estão a registar problemas nos serviços. Também os bancos estão a registar algumas interrupções do serviços, especialmente a nível digital. 

