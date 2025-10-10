Trump diz que vai aplicar tarifas adicionais de 100% à China

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que vai aplicar tarifas de 100% sobre todas as importações chinesas, já a partir de 1 de novembro. A informação foi avançada pelo próprio, através da rede social Truth Social.



Trump AP Photo/Evan Vucc

"A começar a partir de 1 de novembro de 2025, os Estados Unidos vão impor tarifas de 100% à China, acima de qualquer tarifa que estão atualmente a pagar", escreveu. "Isto afeta todos os países, sem exceção, e foi obviamente um plano concebido há anos por eles."

O republicano adiantou ainda que serão impostos controlos nas exportações de todos os "softwares críticos". "Também a 1 de novembro iremos impor controlos nas exportações em todos os softwares críticos."

Esta notícia surge horas depois de Trump ter afastado a hipótese de um encontro com o presidente chinês e de ter ameaçado o país com um "aumento maciço" das tarifas, como resposta ao facto de a China ter restringido as exportações de terras raras, necessárias para a indústria norte-americana.

Atualmente, cerca de 70% do fornecimento global de minerais de terras raras provém da China. Segundo a CBS News, estes minerais são essenciais para as indústrias de alta tecnologia, como automóveis, defesa e semicondutores.