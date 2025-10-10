Gasóleo fica mais barato meio cêntimo na próxima semana. Gasolina inalterada

A partir da próxima segunda-feira, 13 de outubro, a gasolina não terá alterações no valor, rondando os 1,701 euros por litro, enquanto o diesel terá uma decida ligeira.

O gasóleo vai ficar mais barato meio cêntimo na próxima semana, enquanto a gasolina vai manter-se inalterada, avançou fonte do setor ao Negócios. Assim, a partir de segunda-feira, 13 de outubro, deverá continuar a pagar 1,701 euros por um litro de gasolina simples 75, enquanto o litro de gasóleo simples deverá rondar os 1,548 euros.



Combustíveis

No início desta semana, a 6 de outubro, o preço médio do gasóleo simples era de 1,553 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia.

O custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost.

O movimento dos preços dos combustíveis acompanham por norma o desempenho do crude nos mercados internacionais, que estão a cair mais de 2%, à medida que o prémio de risco do mercado diminuiu depois de Israel e o Hamas terem assinado a primeira fase do acordo de paz, em Gaza. Ainda assim, na semana, o Brent subiu cerca de 1% até agora e o WTI caiu 0,5%.