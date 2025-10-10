Sábado – Pense por si

Dinheiro

Gasóleo fica mais barato meio cêntimo na próxima semana. Gasolina inalterada

Jornal de Negócios 18:52
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

A partir da próxima segunda-feira, 13 de outubro, a gasolina não terá alterações no valor, rondando os 1,701 euros por litro, enquanto o diesel terá uma decida ligeira.

O gasóleo vai ficar mais barato meio cêntimo na próxima semana, enquanto a gasolina vai manter-se inalterada, avançou fonte do setor ao Negócios. Assim, a partir de segunda-feira, 13 de outubro, deverá continuar a pagar 1,701 euros por um litro de gasolina simples 75, enquanto o litro de gasóleo simples deverá rondar os 1,548 euros.

Combustíveis
Combustíveis

No início desta semana, a 6 de outubro, o preço médio do gasóleo simples era de 1,553 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia.

O custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost.

O movimento dos preços dos combustíveis acompanham por norma o desempenho do crude nos mercados internacionais, que estão a cair mais de 2%, à medida que o prémio de risco do mercado diminuiu depois de Israel e o Hamas terem assinado a primeira fase do acordo de paz, em Gaza. Ainda assim, na semana, o Brent subiu cerca de 1% até agora e o WTI caiu 0,5%. 

Tópicos Gasóleo Gasolina Hamas WTI Faixa de Gaza Israel
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

Menu shortcuts

Gasóleo fica mais barato meio cêntimo na próxima semana. Gasolina inalterada