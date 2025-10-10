Sábado – Pense por si

Trump afasta encontro com presidente chinês e ameaça aumento maciço das tarifas

Lusa 16:38
A reação de Trump surge depois de a China ter restringido as exportações de terras raras, necessárias para a indústria norte-americana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta sexta-feira que “parece não haver razão” para se reunir com o líder chinês, Xi Jinping, e ameaçou impor um "aumento maciço" das tarifas sobre produtos chineses.

"Uma das políticas que estamos a calcular neste momento é um aumento massivo das tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos da América", publicou Trump na rede Truth Social.

