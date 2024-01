Trabalhadores da Global Media em greve esta quarta-feira

Os trabalhadores da Global Media – empresa que detém o Diário de Notícias, a TSF, o Jornal de Notícias e O Jogo, entre outros títulos – estão esta quarta-feira, 10 de janeiro, em greve. Os protestos, que têm lugar em Lisboa e no Porto, surgem como forma de repúdio ao despedimento coletivo anunciado pela administração da empresa de comunicação.







Fernando Veludo/LUSA_EPA

"Esta paralisação decorre como forma de protesto contra salários e subsídio de Natal em atraso e um eventual despedimento coletivo de 150 a 200 trabalhadores , comunicado pela administração do GMG", escreve o Jornal de Notícias no site.A postura da administração representa assim para os trabalhadores "total desrespeito pelas pessoas que há anos mantêm vivas as várias empresas do grupo, com salários do século passado", segundo citou a SIC Notícias, e abre portas para uma paralisação de 24 horas, com impacto nas edições online e impressas dos jornais do grupo e na antena da TSF.O Diário de Notícias informou no site e na edição impressa desta quarta-feira que a edição de amanhã, 11 de janeiro, não estará disponível nas bancas. "Devido à greve de trabalhadores do Global Media Group, o site do Diário de Notícias só voltará a ser atualizado no dia 11 de janeiro, quinta-feira. Devido à mesma paralisação, a edição desse dia do DN não estará nas bancas, regressando na sexta-feira. Agradecemos aos leitores a sua compreensão."Em Lisboa as manifestações iniciaram-se às 9h junto à escadaria da Assembleia da República - onde às 10 horas decorre a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Os protestos irão ter continuação às 14h junto da sede da Global Media, nas Torres de Lisboa. Já no Porto, o encontro arrancou às 9h30, junto à sede do Jornal de Notícias e prolonga-se a partir das 14 horas na antiga casa do jornal. Na manifestação, além dos jornalistas, irão estar também presentes os vários trabalhadores da empresa de comunicação.