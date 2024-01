José Paulo Fafe: quem é o espalha-brasas do fundo-mistério da GMG

O CEO da Global Media, escolhido por um acionista opaco, ainda está a pagar uma dívida com mais de 25 anos ao grupo que agora gere - e que requereu a insolvência da sua empresa em 2009. O Fisco mandou fechar outra empresa de José Paulo Fafe em 2013 e uma juíza declarou-o contumaz em 2006. Fafe cruzou jornalismo e política desde jovem e tem amigos em todo o lado. A sua gestão deixa a dona do JN, DN e TSF no limite.

Quando a administração da Global Notícias desistiu de encontrar o gestor e dono da Chiado Consultores de Informação - uma pequena empresa que lhe devia mais de 150.567,13 euros há quase uma década - avançou com um pedido de insolvência. Meses depois, em abril de 2009, o Tribunal do Comércio de Lisboa declarou a Chiado insolvente e nomeou um administrador de insolvência. Mas este teve a mesma sorte que a Global Notícias, o grupo dono do Jornal de Notícias (JN), do Diário de Notícias (DN) e da TSF, entre outros títulos. “O Administrador da Insolvência (…) encetou diligências no sentido de localizar os Administradores da sociedade insolvente, no local fixado na decisão que decretou a insolvência, mas não obteve sucesso”, apontou o relatório do administrador em 2009. Nem a contabilidade conseguiu encontrar porque, afinal, não existia: a Chiado não prestava contas desde 1993. Até aqui esta parece uma história igual a outras, mas não é: o único dono e gestor da empresa devedora, José Paulo Fafe, é hoje o presidente-executivo do seu antigo credor, a Global Media.