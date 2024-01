Dívida do SNS fixou-se em cerca de €1.000 milhão em 2023

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A dívida do Serviço Nacional de Saúde (SNS) fixou-se em 1.087 milhões de euros no final do ano passado, menos 531 milhões em relação a 2022 e o valor mais baixo da última década, anunciou esta quarta-feira o Governo.







JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Tópicos SNS dívida

Em comunicado, o Ministério da Saúde refere que, após realizar os pagamentos no final de 2023 num montante superior a 1.200 milhões de euros, "o valor da dívida total reduziu para 1.087 milhões de euros, o valor mais baixo registado na última década".A dívida vencida, acrescenta, ficou em 443 milhões de euros, que representam uma redução para cerca de metade do valor registado em 2015."Os pagamentos efetuados contribuem, de modo decisivo, para uma gestão eficaz e eficiente dos recursos afetos ao serviço público de saúde, assegurando melhores condições de liquidez, gestão e responsabilidade orçamental para as instituições do SNS", sublinha o comunicado.O Ministério da Saúde refere ainda que o Orçamento do Estado para 2024 prevê uma receita de impostos para o SNS de cerca de 13,5 mil milhões de euros, mais mil milhões face ao ano anterior e mais 72% face a 2015.