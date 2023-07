Quem ganha entre 800 e 900 euros pode ter de pagar IRS para o ano

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Entraram em vigor este mês as novas tabelas de IRS que passam a dar mais ganhos líquidos mensais a trabalhadores por conta de outrem e pensionistas, mas esses ganhos podem ser perdidos quando se fizer a liquidação do imposto em 2024. Segundo as simulações feitas pela consultora Ilya para o Dinheiro Vivo, quem ganha entre 800 e 900 euros brutos mensais pode mesmo vir a ter de pagar IRS no próximo ano.





Um dos exemplos dados é o de dois trabalhadores casados, com um filho maior de seis anos, que declaram, cada um, um salário bruto de 800 euros. Ora descontavam em sede de IRS, 28 euros, e vão deixar de reter na fonte, o que dá mais 56 euros mensais. Mas, no próximo ano, este casal, em vez de receber 328,16 euros, vai ter de pagar 119,84 euros.O objetivo das novas tabelas é aproximar o valor do imposto adiantado ao Estado àquele que deve ser efetivamente pago. Logo, os especialistas aconselham as famílias a fazerem uma poupança com os ganhos mensais para evitar a surpresa de receber um menor reembolso de IRS ou ter mesmo de pagar algum acerto ao Estado.