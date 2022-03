A corrida às armas na Europa vai trazer austeridade?

Os líderes da União Europeia estão reunidos em Versalhes, esta quarta e quinta-feira, com a crise provocada pela guerra na Ucrânia em pano de fundo. Em cima da mesa está já a discussão da emissão de dívida comum para combater a crise económica, mas esse é um debate em curso e sem desfecho à vista. Já soterrados nos problemas da pandemia, os países europeus vão ter de fazer face não só a todas as consequências económicas da escalada do preço da energia e dos cereais, mas também à corrida às armas a que se lançou a Europa.