Rui Nabeiro: O milionário com coração

O quarto que dividia com os pais e os três irmãos cedo se tornou pequeno para o homem que pôs Campo Maior no mapa do café e das grandes multinacionais. Recebeu toda a gente, recusou sempre desfazer-se da sua Delta. A empresa foi, até ao fim, a vida que escolheu ter.