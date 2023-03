O “mouro de trabalho” que tinha medo de parar

Todos os anos, no fim do mês de março, as crianças do Centro Educativo Alice Nabeiro apresentam uma peça de teatro escrita, encenada e musicada pela oficina de expressão dramática. O comendador era esperado no domingo, dia 19, Dia do Pai, mas este ano o ritual não se cumpriu. Nesse dia, Rui Nabeiro morreu no Hospital da Luz, em Lisboa. Tinha 91 anos. Esta segunda-feira, quando o cortejo fúnebre chegou a Campo Maior e parou junto à fábrica Novadelta, uma multidão de funcionários aplaudiu durante 13 minutos. No dia do funeral, toda a vila parou para acompanhar em cortejo o caixão até ao cemitério.