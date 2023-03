Como Nabeiro começou a ser o mayor da vila

Vinte e três anos depois de criar a sua primeira fábrica, Rui Nabeiro transformou-se não só no maior da sua vila, mas também no da Península Ibérica. A Novadelta era, em 1984, a mais importante produtora de café de Portugal e Espanha. E já nessa altura o empresário tinha um hábito que manteve sempre: anotar, em post-its, as suas ideias, “a doença de tomar notas”, como lhe chamava. É provável que a ida para África quanto todos saíam de lá tenha sido uma delas.