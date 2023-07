Nabeiro, agora é a vez dos netos

Os irmãos Rui Miguel e Rita têm gabinete em Lisboa, mas todas as semanas rumam a Campo Maior, onde o primo Ivan sempre trabalhou: o seu gabinete é o mesmo do Sr. Rui, uma sala com três secretárias – uma que se mantém vazia desde a morte do patriarca. Em março, o cavaleiro Marcos, até aí fora dos negócios da família, entrou para a administração da Delta.