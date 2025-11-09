A investigação de Cláudia Rosenbush sobre as corridas ilegais obteve uma audiência média de 144 mil espectadores a cada minuto, e 3,7% de share.

O programa Repórter SÁBADO emitido ontem à noite no NOW foi o mais visto do dia no segmento de informação, com mais do dobro da audiência da SIC Notícias.



“Repórter Sábado” no NOW lidera informação

A investigação de Cláudia Rosenbush sobre as corridas ilegais obteve uma audiência média de 144 mil espectadores a cada minuto, e 3,7% de share.

Liderou assim a tabela dos programas mais vistos no segmento de canais de informação.

Muito atrás de Repórter SÁBADO ficou a CNN Portugal, que, no horário, teve apenas 131 mil espectadores a cada minuto.

Com menos de metade de audiência do canal NOW no horário ficou a SIC Notícias, que alcançou apenas 61.500 espectadores por minuto, e 1,6% de share.

Hoje à noite há nova investigação de Ana Leal. Às 22h40, Repórter SÁBADO desvenda os meandros de uma máfia de taxistas que domina partes da cidade de Lisboa.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos da SÁBADO, Negócios, Máxima e Record. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

As audiências citadas são medidas pela GFK.