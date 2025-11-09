Sábado – Pense por si

Dinheiro

Repórter SÁBADO no NOW lidera informação

Now 12:46
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

A investigação de Cláudia Rosenbush sobre as corridas ilegais obteve uma audiência média de 144 mil espectadores a cada minuto, e 3,7% de share.

O programa Repórter SÁBADO emitido ontem à noite no NOW foi o mais visto do dia no segmento de informação, com mais do dobro da audiência da SIC Notícias.

“Repórter Sábado” no NOW lidera informação
“Repórter Sábado” no NOW lidera informação

A investigação de Cláudia Rosenbush sobre as corridas ilegais obteve uma audiência média de 144 mil espectadores a cada minuto, e 3,7% de share.

Liderou assim a tabela dos programas mais vistos no segmento de canais de informação.

Muito atrás de Repórter SÁBADO ficou a CNN Portugal, que, no horário, teve apenas 131 mil espectadores a cada minuto.

Com menos de metade de audiência do canal NOW no horário ficou a SIC Notícias, que alcançou apenas 61.500 espectadores por minuto, e 1,6% de share.

Hoje à noite há nova investigação de Ana Leal. Às 22h40, Repórter SÁBADO desvenda os meandros de uma máfia de taxistas que domina partes da cidade de Lisboa.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos da SÁBADO, Negócios, Máxima e Record. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

As audiências citadas são medidas pela GFK.

Artigos Relacionados
Tópicos Televisão SIC Notícias Vodafone CNN Portugal MEO Medialivre Ana Leal Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Repórter SÁBADO no NOW lidera informação